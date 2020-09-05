Реконструкция птицефабрики позволит создать 170 рабочих мест на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта реконструкции одной из крупнейших птицефабрик края позволит создать 170 рабочих мест в Буденновском районе Ставрополья, говорится в сообщении краевого Минсельхоза.

Ранее в пресс-службе "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК) сообщали, что модернизация комплекса при поддержке корпорации началась в 2019 году. Общая стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей, в том числе собственные средства - около 511 млн рублей, финансирование КРСК - 993 млн рублей.

"Реализация проекта позволит содержать до 1 млн кур-несушек и ремонтного молодняка птицы. Планируемый объем производства продукции - 200 млн штук яиц в год и 222,8 тыс. тонн в год мяса птицы. Проект имеет высокую социальную значимость, так как в результате его реализации планируется создать 170 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра Владимира Ситникова.

Модернизация предполагает создание на "Птицефабрике Преображенской" замкнутого цикла производства куриных яиц, в том числе инкубатория, производственных площадок, комбикормового цеха и так далее. Ввод в эксплуатацию реконструированного комплекса запланирован на 2020 год.