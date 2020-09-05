Силуанов заявил, что финансовая грамотность стала необходимой компетенцией XXI века

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Повышение уровня финансовой грамотности среди молодежи важно, поскольку молодые люди активно используют сложные продукты финансовых технологий. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на уроке у одиннадцатиклассников школы №17 Обнинска (Калужская область), отметив, что финансовая грамотность стала необходимой компетенцией XXI века.

Занятие прошло 5 сентября в рамках проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения. Силуанов рассказал школьникам об ответственном обращении с личными финансами, а также объяснил, как устроена государственная бюджетная система.

"Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами совсем не обязательно быть профессиональным финансистом. При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие", - приводятся в сообщении Минфина слова Силуанова.

Как он отметил, дополнительные знания о финансах помогут подрастающему поколению принимать верные решения в отношении их личных денег, избежать финансовых потерь и накопления необоснованных долгов в будущем.

Проект Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" реализуется совместно государственными ведомствами и финансовыми организациями. Основная цель - сформировать ответственное финансовое поведение граждан и повысить эффективность защиты прав потребителей финансовых услуг.