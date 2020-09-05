В Севастополе подписали госконтракт на завершение стройки проблемных очистных сооружений

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО "Региональная строительная компания", которая имеет опыт работы на подобных объектах, подписали в субботу госконтракт на завершение строительства канализационно-очистных сооружений (КОС)"Южные", сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства.

"[КОС "Южные"] начали строить еще в советский период, потом все остановилось из-за отсутствия средств, и долгие годы к этому проекту не возвращались. После 2014 года вернулись, но сделали это, мягко говоря, неудачно. Потребовалось время, чтобы восстановить ресурсы, изменить правила, чтобы опять не заходить в непонятные конкурсы, определить партнера, с которым мы точно можем достроить этот проект. Долго анализировали, в итоге нашли очень надежного партнера - "Региональную строительную компанию", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По данным правительства, подрядчик "обладает большим опытом строительства очистных сооружений" - он строил такие объекты в крупных российских аэропортах, в том числе московских Внуково и Шереметьево, а также в новом ростовском аэропорту Платов.

"Есть опыт, компетенции, технологические возможности. Еще месяц назад компания начала проводить у нас здесь, на объекте, геологию, делать компьютерное моделирование. Уверен, что в этот раз заход будет удачным", - цитирует пресс-служба Развожаева.

Со ссылкой на гендиректора компании-подрядчика Бориса Сакуна уточняется, что, когда завершат математическое моделирование, предприятие предложит несколько вариантов дальнейших работ.

Добавляется, что на проект очистных в федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя предусмотрено в сумме 8,5 млрд рублей. "Очень важно - повторное использование технической воды. Эта проблема остро стоит в Севастополе. Очищенную воду, в частности, можно использовать для полива. Срок окончания 2023 год, но задача построить быстрее", - приводятся слова главы города.

Сложности со строительством

В марте 2018 года предприятие "Биотехпрогресс" приступило к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Контракт с подрядчиком разорвали.

Возбудили уголовное дело, которое сейчас передали в суд: по версии следствия, государственный контракт на 6,8 млрд рублей на строительство КОС "Южные" заключили с грубыми нарушениями. Пункт о казначейском сопровождении исключили, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов, и аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон.

В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 615 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже израсходовали "на цели, не связанные с выполнением работ".