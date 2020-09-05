План по достижению национальных целей представят премьер-министру 8 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Единый план по достижению национальных целей развития РФ представят во вторник премьер-министру Михаилу Мишустину, до 30 октября документ будет направлен президенту, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"У нас срок - 30 октября, мы должны представить его [план] президенту. Естественно, сейчас еще большая работа будет идти. Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину], обсуждать будем дальше. Это очень большая работа, мы находимся еще на достаточно раннем этапе, но работа идет", - отметил он.

Первый вице-премьер рассказал, что сегодня, в субботу, прошло обсуждение единого плана реализации национальных целей развития.