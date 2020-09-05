{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

План по достижению национальных целей представят премьер-министру 8 сентября

До 30 октября документ планируют направить президенту

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Единый план по достижению национальных целей развития РФ представят во вторник премьер-министру Михаилу Мишустину, до 30 октября документ будет направлен президенту, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"У нас срок - 30 октября, мы должны представить его [план] президенту. Естественно, сейчас еще большая работа будет идти. Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину], обсуждать будем дальше. Это очень большая работа, мы находимся еще на достаточно раннем этапе, но работа идет", - отметил он.

Первый вице-премьер рассказал, что сегодня, в субботу, прошло обсуждение единого плана реализации национальных целей развития.

Теги
Россия
В Севастополе подписали госконтракт на завершение стройки проблемных очистных сооружений
По данным правительства, подрядчик уже имеет опыт работы строительства таких объектов
Читать полностью