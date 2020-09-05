Премьер Саксонии выступил за продолжение строительства "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", отметив, что требовать последствий следует только после того, как будут прояснены все обстоятельства инцидента с Алексеем Навальным.

"Северный поток - 2" следует продолжать строить. Мы зависим друг от друга (Германия и Россия - прим. ТАСС), мы нуждаемся в этом сотрудничестве", - приводит в субботу слова Кречмера агентство DPA.

Касаясь инцидента с Навальным, Кречмер отметил, что "это ужасное преступление, которое нужно расследовать". "Но необходимо провести расследование, прежде чем требовать последствий", - считает политик. Он назвал "ошибкой" призыв кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца ввести двухлетний мораторий на строительство "Северного потока - 2" в свете новых данных по ситуации вокруг Навального.

"Что касается экономического сотрудничества, то нужно сказать: у нас за плечами десятилетия, когда друг другу противостояли два вооруженных до зубов блока с ядерным оружием. И все же [даже тогда] существовало это экономическое сотрудничество", - аргументировал Кречмер.