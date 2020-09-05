Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Правящий в Германии блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не намерен в настоящее время отказываться от реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг.

Как констатируется в материале, в свете утверждений о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", канцлера ФРГ Ангелу Меркель призывали прекратить участие Германии в проекте. Агентство отмечает, что "в коалиции Меркель по-прежнему нет особого желания отказываться от "Северного потока". По словам трех источников Блумберг в Бундестаге, "в настоящее время ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры из числа социал-демократов, скорее всего, не поддержат это требование".

В материале указывается, что германская промышленность поддерживает реализацию проекта, а также укрепление связей с Россией. Блумберг констатирует, что за продолжение строительства трубопровода выступал Восточный комитет германской экономики.

По словам двух источников агентства в Бундестаге, одной из причин решимости властей ФРГ в данном вопросе является "открытая враждебность США в отношении "Северного потока". По оценке агентства, такой подход вызвал в Берлине недовольство. В материале отмечается, что германским властям в случае отказа от реализации проекта, возможно, придется выплачивать компенсацию участвующим в нем компаниям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал в четверг эмоциональными призывы остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" на фоне ситуации с Навальным. "Это, скорее, эмоциональные заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии. Это международный коммерческий проект, который в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения из ФРГ о газопроводе.

В среду правительство Германии выступило с утверждением, согласно которому в анализах Навального были найдены следы воздействия отравляющего вещества из группы "Новичок".