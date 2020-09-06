Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Дискуссии, которые ведутся в Германии в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, не нужно сужать до темы реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

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"Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по "Северному потоку - 2". Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия", - сказал он.

Министр напомнил, что "в строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них из Германии". "Сейчас сужать дискуссии только до темы "Северного потока - 2" - не тот случай", - добавил он.

Ранее остановки сооружения "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.