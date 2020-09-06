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План восстановления экономики России утвердят в сентябре

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, план утвердят вместе с прогнозом социально-экономического развития
Первый вице-премьер Андрей Белоусов Александр Астафьев/ТАСС
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов
© Александр Астафьев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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"Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом", - отметил Белоусов.

По словам первого вице-премьера, в сентябре план должен быть уже утвержден.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.

Как заявил 22 июля министр экономического развития РФ Максим Решетников, национальный план восстановления экономики России уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.

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