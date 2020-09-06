"Известия": в России разработали проект сети центров "каршеринга" дронов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сеть сервисно-логистических центров обслуживания беспилотников, где будут находиться взлетно-посадочная площадка, помещение для техобслуживания аппаратов и дата-центр, предлагается создать в РФ. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия".

По информации издания, проект, цель которого "заключается в том, чтобы каждый житель России смог воспользоваться услугами беспилотника", одобрен рабочей группой "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ). Вызвать аппарат можно будет через мобильное приложение.

По словам технического директора и главного конструктора компании "Птеро", разрабатывающей проект, Амира Валиева, логистический центр будет состоять из взлетно-посадочной площадки площадью 0,5-1 га и здания с помещениями для выполнения регламентных работ и для расположения локального дата-центра. Как отмечает газета, по сути, речь идет "о создании центра воздушного каршеринга".

Сейчас пилотный проект такого центра реализуется в Сургуте. В течение полутора лет планируется создать три новых логистических центра в разных регионах РФ, общие затраты на это разработчики оценивают в 50 млн рублей.

По мнению Валиева, в целом в стране центры обслуживания беспилотников должны находиться на расстоянии примерно полутора радиусов действия летательных аппаратов, то есть на расстоянии "от 300 км". Конструктор отметил, что в случае полного развертывания сети логистических центров через 5-6 лет стоимость доставки грузов "может достигнуть 50 копеек за килограмм-километр".

В медиацентре НТИ сообщили, что для сети логистических центров разрабатывается стандартный беспилотник, который поднимает 10 кг груза, отмечают "Известия".