"Известия": S7 Group разрабатывает проект легкого грузового самолета

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский холдинг S7 Group подтвердил информацию о том, что он разрабатывает проект производства легких грузовых самолетов Greenwing для малой авиации. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия".

Речь идет о самолетах, предназначенных для доставки грузов в труднодоступные населенные пункты на расстояние до 1,5 тыс. км, при полной загрузке — 600 км. Уточняется, что Greenwing сможет осуществлять взлет и посадку на грунтовых полосах длиной 500 м, которые наиболее распространены в РФ. Грузоподъемность самолета - 2,7 тыс. кг, максимальная взлетная масса - 5,7 тыс. кг. Машина сможет развивать скорость до 325 км/ч. Цена воздушного судна Greenwing составит около $3 млн.

В S7 Group также сообщили "Известиям", что самолет будет производиться полностью из российских композитных материалов с применением инновационных технологий, на воздушных судах установят отечественную авионику.

Основной задачей для компании на сегодня является поиск якорного заказчика на первые 50 машин, которого, как уточняют эксперты, скорее всего придется искать за рубежом.

В 2020 году обострилась проблема доставки товаров в труднодоступные населенные пункты. В настоящее время перевозки в удаленные населенные пункты Дальнего Востока и Крайнего Севера осуществляются на иностранных самолетах и на старых советских Ан-2.