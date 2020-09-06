Девять регионов РФ получат 838 млн рублей на поддержку операторов по вывозу мусора

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении девяти регионам 838 млн рублей на поддержку операторов, осуществляющих вывоз отходов. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суммарно в 2020 году было выделено более 9 млрд рублей на обеспечение работы таких операторов, деньги поступят в 76 регионов.

"Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объемов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку", - сообщается на сайте кабмина.

6 августа на заседании кабмина Мишустин сообщил о выделении дополнительно почти 840 млн рублей на поддержку операторов по вывозу мусора в девяти регионах страны. Он отметил, что такие вложения позволят обеспечить стабильную работу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.