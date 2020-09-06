ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности. С его копией ознакомился ТАСС.

"Российская нефтегазовая отрасль известна во всем мире высоким профессионализмом и преданностью своему делу <...>. Работники нефтяной промышленности - это невоспетые герои, чьи неустанные усилия позволяют ОПЕК и нашим партнерам извне принимать информированные решения. Мы никогда не должны принимать их труд как должное", - написал генсек ОПЕК в своем поздравлении.

Баркиндо также поблагодарил Новака за его роль в выстраивании отношений между странами ОПЕК и "не ОПЕК" в соглашении о сотрудничестве, известном как ОПЕК+.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в этом году 6 сентября.

Соглашение стран ОПЕК+ в обновленном виде вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.