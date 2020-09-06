Собянин ожидает возвращения к экономическому росту в Москве через пять-шесть месяцев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают возвращения к экономическому росту в столице через пять-шесть месяцев. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе " Итоги недели " с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"В целом, продолжает нормально развиваться бизнес, и я уверен, что он скоро восстановится. И экономика восстановится полностью. По крайней мере, когда мы полностью пройдем все историю с пандемией. Думаю, еще месяцев пять-шесть будет напряжение и пойдем уже в рост", - сказал мэр.

Глава города также отметил, что пандемия стала своеобразным толчком для развития многих городских сфер в Москве.

"Оказалось, что больницу можно строить не пять лет, а за месяц, объекты реконструировать не в течение трех лет, а в течение двух недель. Даже история с дистанционной торговлей, мы же видели, что электронная торговля набирает обороты, год от года она наращивает 15-20% своих объемов. Это же было, просто пандемия дала толчок для этого", - сказал Собянин.

Это же касается и дистанционного обучения, продолжил мэр. Он отметил, что заменить традиционную учебу нельзя, однако навыки дистанционного обучения и связанные с этим технологии должны приносить пользу в повседневной жизни. При этом, по словам Собянина, корректировать планы развития города в связи с пандемией власти не намерены.

"Пандемия пройдет, через год мы ее вспоминать не будем. Мы вернемся к нормальной жизни. Строить город нужно не для экстремальных ситуаций, не для чрезвычайных ситуаций, а для нормальной жизни. Но при этом надо быть морально и организационно готовым к любым вызовам", - пояснил он.

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