Москва и Каир возобновляют авиасообщение на паритетной основе

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Египет и Россия возобновляют прямое регулярное авиасообщение на паритетной основе после вызванного пандемией коронавируса полугодового перерыва. Со второй декады сентября авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir запускают рейсы между столицами. Это подтвердил в воскресенье ТАСС официальный представитель Министерства гражданской авиации Египта Басель Абдель Карим.

По его словам, разрешение на возобновление полетов между Москвой и Каиром было дано как "Аэрофлоту", так и EgyptAir. "Две компании осуществляют в данный момент координацию с авиационными властями двух стран для подготовки и открытия рейсов с середины сентября", - добавил Абдель Карим. - Египет станет пятой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение", - отметил он. При этом он не уточнил, когда именно EgyptAir возобновляет полеты в Москву.

"Аэрофлот" запускает рейсы в Каир с 9 сентября, уже открыта продажа билетов. Египетский авиаперевозчик еще не запустил продажу билетов.

Депутат египетского парламента Хегази Таха заявил в воскресенье ТАСС, что возобновление авиасообщения между странами открывает "большие экономические выгоды". "Две страны активно сотрудничают и реализуют крупные совместные проекты, - сказал он. - Закрытие прямых рейсов сильно повлияло на график визитов и встречи официальных лиц и бизнесменов". По мнению парламентария, решение о возобновлении полетов косвенно поддерживает и туристический сектор Египта, "который ожидает возвращения российских туристических делегаций". "Восстановление авиасообщения будет также способствовать продвижению усилий по решению вопроса о возможном возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", - добавил он.

Авиасообщение между столицами прекратилось в конце марта, когда Египет из-за пандемии объявил о закрытии границ с внешним миром. С 1 июля власти арабской республики открыли свои воздушные ворота для иностранных граждан, в том числе для туристов.

Россия также в конце марта приостановила из-за пандемии международное авиасообщение. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Великобританией, Турцией и Танзанией. 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю).