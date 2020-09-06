Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пандемия придала ускорение развитию телемедицины и дистанционного обучения, но российские интернет-компании справились с нагрузкой, несмотря на рост трафика на 80%. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Дистанционное обучение, телемедицина и так далее. Ну что, этого не было, что ли? Было, просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей", - сказал глава государства в интервью, которое он дал каналу "Россия-1" еще в июне, но эпизоды из которого были показаны только в воскресенье. Путин подчеркнул, что здесь российские компании оказались тоже достаточно подготовленными. "У нас ведь трафик увеличился на 80% и наши компании справились с этим. Ничего не обвалилось. Справились и даже еще резерв есть", - заявил президент.

По мнению Путина, "это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и что эффективно работает, будет эффективно работать и дальше, дальше развиваться". "В этом смысле эта инфекция кое-что изменила. Но и она кардинально ничего не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя", - подытожил российский лидер.