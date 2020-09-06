В Дагестане до конца года построят овощехранилище на 3 тыс. т

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство хранилища плодов и фруктов на 3 тыс. тонн ведется в селе Речное Кизлярского района Дагестана, его сдача в эксплуатацию планируется до октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики по итогам ознакомления замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмина Шайхгасанова в воскресенье с ходом реализации данного инвестиционного проекта.

"Хранилище мощностью 3 тыс. тонн единовременного хранения возводится в селе Речное Кизлярского района. Строит его СПоК "Стимул", который получил по линии Минсельхозпрода Дагестана грант на развитие материально-технической базы. Ввод хранилища в эксплуатацию запланирован до начала октября 2020 года", - сообщается на сайте регионального министерства.

Отмечается, что реализация данного инвестпроекта "позволит обеспечить не только хранение выращенных аграриями овощей и фруктов, но и будет способствовать сбыту сельхозпродукции по выгодным ценам, а также содействовать созданию рабочих мест. "В настоящее время строительно-монтажные работы на данном объекте ведутся в плановом режиме", - приводятся на сайте слова Шайхгасанова.

Ранее сообщалось, что хранилище будет состоять из четырех основных камер по 700 тонн каждая.

Как сообщал ТАСС ранее, консервный завод и хранилища для овощей и фруктов мощностью 5 тыс. тонн планирует построить частный инвестор за счет собственных средств в Табасаранском районе Дагестана.