МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Счетная палата выявила ряд нарушений при осуществлении Минэкономразвития госзакупок, в частности министерство с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в Единую информационную систему (ЕИС), а также нарушило принцип обеспечения конкуренции. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки бюджетной отчетности за 2019 год в Минэкономразвития.

"Минэкономразвития также совершило нарушения при осуществлении закупок. Например, оно с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС", - отмечают в Счетной палате.

Кроме того, министерство недостаточно контролировало подведомственное ему ФКУ "Центр поддержки", в результате учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса.

Также Минэкономразвития нарушило принцип обеспечения конкуренции в сфере закупок, отмечают в Счетной палате. "Проводя конкурсы, оно включило в проект технического задания две не связанные между собой услуги: обеспечение техподдержки информационной системы Портала открытых данных и проведение хакатона среди программистов", - указывают в ведомстве.

"Результатом такого объединения является необоснованное ограничение количества участников конкурса ввиду того, что услуги по техническому (информационному) сопровождению информационной системы и организация конкурсов (хакатонов) представлены на разных товарных рынках, на каждом из которых имеется круг потенциальных участников торгов, готовых оказать эти услуги", - поясняется в заключении.

План по доходам и расходам

Указывается, что министерство перевыполнило план по доходам на 23,6%, исполнив доходы в сумме 2,4 млрд рублей. Почти 99% составили поступления от возврата остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов.

При этом расходы, напротив, ведомство исполнило не в полном объеме. Кассовые расходы Минэкономразвития составили 89,5% сводной бюджетной росписи или 210,5 млрд рублей. Из них 197 млрд рублей - "программные" расходы.

Кроме того, согласно заключению, дебиторская задолженность Минэкономразвития за январь - декабрь 2019 года составила 11,6 млрд рублей, что на 2,9 млрд рублей, или на 33,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным Счетной палаты, бюджетная отчетность Минэкономразвития за 2019 год обеспечивает достоверное и объективное представление финансового положения по состоянию на 1 января 2020 года, при этом выявлены нарушения и недостатки, не связанные с искажением бюджетного учета и показателей бюджетной отчетности.

Реализация госпрограмм

На 1 января 2020 года министерство было ответственным исполнителем и участником ряда госпрограмм, а также являлось руководителем двух национальных проектов - "Производительность труда и поддержка занятости" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Отмечается, что министерство несвоевременно утвердило детальные планы-графики реализации трех госпрограмм. Например, детальный план-график реализации государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности" был утвержден на 101 день позже установленного срока. Также в годовом отчете о госпрограмме Минэкономразвития не указало информацию о достижении единственного показателя подпрограммы "Формирование Евразийского экономического союза", а размещенная информация о кассовых расходах на ее реализацию не соответствует данным Казначейства.

"Вместе с тем Минэкономразвития России, как государственным заказчиком по мероприятиям и объектам ФЦП "Карелия", включенным в ФАИП 2019-2021, не обеспечен ввод в эксплуатацию в 2019 году десяти объектов", - указывают в Счетной палате. Также Минэкономразвития разместило информацию в информационной системе fcp.economy.gov.ru об объеме заключенных государственных контрактов на 2019 год в части ФЦП "Карелия" (3,275 млрд рублей), которая не соответствует данным единого портала бюджетной системы "Электронный бюджет" (2,544 млрд рублей).

По итогам проверки Счетная палата рекомендует направить представление министру экономического развития, а также информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, госаудитор предлагает направить заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год в Минэкономразвития в Совет Федерации и Государственную думу.

Нарушения в Казначействе

Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета Казначейством в 2019 году выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 млрд рублей.

"При проверке Казначейства Счетная палата выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 млрд рублей. Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное Казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов. Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта", - говорится в сообщении.

При этом в Счетной палате отметили, что доходы Казначейства за 2019 год превысили прогноз на 5,8% и составили 273,2 млрд рублей. Основным источником поступлений (66,4%) стали доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния, подчеркнули в ведомстве.

По данным Счетной палаты, объем невыполненных Казначейством расходов по итогам 2019 года составил 1,9 млрд рублей. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений (1,3 млрд рублей) пришелся на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, добавили в ведомстве.