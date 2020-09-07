"Известия": в Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Депутаты планируют до конца сентября внести в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушения при обеспечении населения коммунальными услугами. Законопроект доработают с учетом замечаний Минстроя, поддержавшего документ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на разработчиков проекта.

Как пояснила изданию один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тыс. рублей, в то время как при повторном нарушении штраф составит от 15 до 30 тыс. рублей. Кроме того, первоначально депутаты предлагали увеличить штрафы и для юридических лиц: за первое нарушение - от 30 до 50 тыс. рублей, при повторном - от 50 до 200 тыс. Однако по просьбе Минстроя из законопроекта уберут наказание для юрлиц, рассказала Костенко "Известиям". В ведомстве посчитали данную норму избыточной, поскольку для них уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

"Таким образом, предлагается исключить из КоАП ответственность юрлица, сохранив для должностного лица. При этом предлагаемое законопроектом введение штрафных санкций для должностного лица ресурсоснабжающих организаций как поставщиков ресурсов поддерживается", - отмечается в положительном отзыве министерства на законопроект, который имеется в распоряжении издания.

Как сообщила газете Костенко, депутаты в ближайшее время внесут коррективы в законопроект. "Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление", - отметила она.

В Минстрое на запрос "Известий" прокомментировать причину исключения юрлиц из числа ответственных оперативно не ответили. В "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России" заявили о готовности поддержать законопроект. В КПРФ, напротив, отметили, что повышение штрафов не изменит сложившуюся ситуацию.