"Ъ": в Госдуме просят ФАС проверить Apple в части доступа разработчиков из РФ к App Store

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с просьбой провести проверку корпорации Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение депутата, направленное в ФАС 28 августа.

По информации издания, в обращении утверждается, что отечественные разработчики многократно обращались к Горелкину с жалобами на то, что они не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт, без которого появление приложения в онлайн-магазине App Store невозможно. Это в свою очередь вынуждает российских разработчиков приобретать на черном рынке зарегистрированные в США и Китае аккаунты, цена которых составляет порядка $300-500, пояснил депутат.

По словам Горелкина, проблема заключается в том, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик планирует оплатить аккаунт. Однако вместе с тем формат, предоставляемый российскими банками, не соответствует требованиям корпорации, в связи с чем подключения к системе не происходит. "Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию", - отметил Горелкин.

Как сообщила "Коммерсанту" начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, в службе получили запрос депутата, на данный момент по нему проводится работа. По ее словам, отечественные разработчики не направляли в ФАС прямых жалоб по обстоятельствам регистрации аккаунтов в Apple. В корпорации на запрос издания не ответили.

Ранее ФАС выдала предписание Apple об устранении нарушений, ограничивающих конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств на операционной системе iOS. Соответствующее дело в отношении Apple служба возбудила дело в августе 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).