Товарооборот России и Китая за январь - август сократился до $68,62 млрд

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая с января по август включительно уменьшился в годовом исчислении на 3,2%, составив $68,62 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за полгода упал на 0,8% и составил около $31,09 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 5,2%, до $37,53 млрд.

Положительное сальдо России за восемь месяцев составило $6,44 млрд, уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем - августом 2019 года.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Торговый оборот Китая

Внешний товарооборот Китая за январь - август текущего года сократился на 3,6%, составив $2,85 трлн.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 2,3%, до $1,57 трлн. Импорт сократился на 5,2%, до $1,28 трлн.

Положительное сальдо Китая за восемь месяцев составило $290 млрд, увеличившись примерно на 11,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году сократился на 1%, до $4,57 трлн.

Торговля с США

Товарооборот Китая и США с января по август включительно сократился в годовом исчислении на 3,5%, составив $344,43 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 3,6%, до $266,06 млрд. Импорт американской продукции сократился на 2,9%, до $78,24 млрд.

Положительное сальдо Китая за восемь месяцев составило $187,82 млрд, сократившись примерно на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. Экспорт из Китая в США упал на 12,5% (до $418,5 млрд), поток товаров и услуг в обратном направлении снизился на 20,9% (до $122,7 млрд). Отрицательное сальдо Соединенных Штатов составило около $295,8 млрд, уменьшившись на 8,6%.