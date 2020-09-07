Первые 10 тыс. га теплиц откроют резиденты ТОР "Михайловский" в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье планируют открыть 10 га теплиц до конца 2020 года. Это позволит выращивать до восьми тыс. тонн овощей в год, сообщается на сайте регионального правительства.

"С 2020 года субсидируются фермерские теплицы - это позволит закрыть потребность в овощах в межсезонье, постепенно замещая импортную продукцию. Кроме того, уже в октябре на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" планируется открыть 10 гектаров теплиц. Реализация первого этапа проекта позволит выращивать около 7-8 тысяч тонн овощей", - сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, слова которого приводят в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что в настоящее время тепличные хозяйства действуют в двух населенных пунктах Приморья: в городе Партизанск и селе Суражевка. Общая площадь теплиц, которые сейчас работают, составляет 10 га, в прошлом году аграрии вырастили 1,5 тыс. тонн овощей.

Самообеспеченность овощами в Приморском крае должна к 2024 году составлять 70% от потребности населения. По данным краевого правительства, сельхозпроизводители региона сейчас закрывают эту потребность на 41%.

Во время введенных в феврале текущего года ограничений по грузоперевозкам с КНР в дальневосточных регионах России выросли цены на завозимые из этой страны продукты, в основном овощи закрытого грунта - помидоры, огурцы, перец. Большую часть потребности Приморья в этих продуктах обеспечивает КНР.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.