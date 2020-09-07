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Внешнеторговый товарооборот в России за восемь месяцев упал на 16%

Экспорт снизился на 23%, сообщил глава ФТС Владимир Булавин

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый товарооборот в России в январе - августе 2020 года упал на 16%. Об этом в понедельник в Красноярске сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

"К сожалению, за январь - август товарооборот у нас упал на 16%, импорт - на 7%, экспорт - на 23%", - сказал Булавин. По его словам, из-за пандемии коронавируса было зафиксировано "небольшое отставание по перечислению в бюджет".

Также он отметил, что при корректировке бюджета ожидается корректировка прогнозного задания от таможенных поступлений.

Ранее ФТС сообщала, что экспорт товаров из РФ за I полугодие этого года составлял $161 млрд (-22,5% в годовом выражении), импорт - $106,9 млрд (-6,8%), а в целом внешнеторговый оборот РФ за январь - июнь 2020 года снижался на 17% - до $267,9 млрд.

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Булавин, Владимир ИвановичРоссия
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