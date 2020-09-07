В Якутии построят новую подстанцию, чтобы облегчить нагрузку на электросети

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новая подстанция, строительство которой планируется завершить до конца 2021 года по инвестиционной программе компании "Якутскэнерго" (входит в "РусГидро"), облегчит возросшую нагрузку на сети в Сунтарском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба западных электрических сетей "Якутскэнерго".

"Из-за ввода новых объектов, массового перехода потребителей на электроотопление и, как следствие, возросшего в разы объема бытового потребления электроэнергии в Сунтарском районе сложилась ситуация, при которой воздушная распределительная сеть эксплуатируется с перегрузкой. <…> Выходом из сложившейся ситуации стало решение о строительстве и вводе в эксплуатацию новой подстанции с воздушной линией электропередачи длиной 10,6 км в северо-восточной части села Сунтар", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, новая подстанция позволит обеспечить качественной электроэнергией порядка 3 тыс. человек.

"На данный момент все работы ведутся в соответствии с установленными сроками", - добавили в пресс-службе. Строительство подстанции планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.

Сунтарский район находится на юго-западе Якутии, в среднем течении реки Вилюй. В районе живут 23,6 тыс. человек.