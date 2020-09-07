Власти Москвы выделили бизнесу субсидий и грантов на более 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы выделил субсидий и грантов предпринимателям на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента Алексея Фурсина.

По итогам трех последних отраслевых комиссий специалисты одобрили 58 заявок на сумму почти 44 миллиона рублей.

"Всего к этому моменту выделены 1,3 миллиарда рублей по 858 обращениям от представителей бизнеса. Около 900 заявок на сумму 810 миллионов рублей сейчас находятся на рассмотрении", - приводятся слова Фурсина в сообщении.

Кроме того, по его словам, 5,4 тысячи компаний планируют воспользоваться продлением заявочной кампании до 1 октября и подать документы в ближайшее время.

В начале августа был упрощен порядок подачи заявок: из перечня бумаг исключена часть бухгалтерских документов, отменены требования о заверении главным бухгалтером и ограничения по срокам заверения сторонними организациями. Число субсидий было увеличено с 13 до 14: в их перечень добавлена специальная выплата для организаций в сфере спорта, досуга, культуры и образования. Кроме того, департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы продлил до 1 октября прием документов по наиболее востребованным видам субсидий.