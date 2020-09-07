РЖД прогнозируют снижение погрузки на сети в сентябре на 2%

УСТЬ-ЛУГА /Ленинградская область/, 7 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает снижения погрузки на сети в сентябре 2020 года на 2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

"Прогноз погрузки [на сентябрь] пока мы взяли минус 2% к уровню прошлого года. Это 3 млн 462 тыс. тонн [в сутки]. Соответственно, есть некая позитивная динамика последние уже, пожалуй, четыре месяца, поэтому мы в абсолюте рассчитываем, что на эту цифру сможем выйти. Пока первые несколько дней говорят о том, что мы идем на этом уровне, будем стараться этот план по сентябрю выполнить", - сказал он.

По словам замглавы РЖД, на данный момент не растут в объемах три основные номенклатуры, которые занимают наибольшую долю в перевозках.

"По-прежнему тяжелая ситуация с нефтепродуктами, порядка 10% снижение к уровню прошлого года. По-прежнему не очень хорошо с черными металлами, порядка 12% (снижение). И по-прежнему не дотягивает уголь до уровня прошлого года. Причем в основном это внутрироссийские перевозки", - отметил он.

Драйверы роста

Шило добавил, что при этом увеличиваются объемы перевозок удобрений, зерна, продовольственных товаров, строительных грузов.

"В июне... за первые несколько дней прирост к уровню прошлого года - порядка 15% по стройке идет, мы рассчитываем, что этот тренд продолжится. Со своей стороны все для стимулирования таких перевозок будем делать - это для дорожного строительства, в первую очередь. По цементу пока нет такого роста - наоборот, снижение. Но железобетонные плиты, щебень даже начали восстанавливаться такие перевозки, как песок, например, у которого было большое снижение. Основная причина, помимо того, что растет спрос, - еще и хорошая ставка на вагоны", - заключил Шило.

Погрузка на сети РЖД в августе уменьшилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 108,1 млн тонн.