Кабмин выделит 450 млн рублей на разработку сервиса для участия в заседаниях суда из дома

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ до 2022 года выделит около 450 млн рублей на реализацию суперсервиса "Правосудие онлайн", который позволит через сайт госуслуг удаленно участвовать в судебных заседаниях. Об этом говорится в подготовленной кабмином сводной таблице запросов на изменение паспортов федеральных проектов (есть в распоряжении ТАСС).

"Перераспределение бюджетных ассигнований на новый результат федерального проекта "Цифровое государственное управление": "Доработана государственная автоматизированная система РФ "Правосудие" с целью реализации суперсервиса "Правосудие онлайн" в объеме: в 2020 году - 35,95 млн рублей, в 2021 году - 323, 4 млн рублей, в 2022 году - 86 млн рублей", - говорится в документе.

В правительстве считают, что такой сервис поможет лучше организовать участие в судебных разбирательствах граждан, организаций и органов государственной власти, а также повысит "эффективность судебной деятельности за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий".

Как объяснил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, человек для участия в заседании через новый сервис может находиться в любом месте, идентифицировать его будут по биометрическим данным. Кроме того, суперсервис даст возможность получать все уведомления и документы в электронном виде, а также ознакомиться с материалами дела онлайн в личном кабинете. Суд для подачи иска будет определяться автоматически, что исключит риск ошибки при выборе суда при подаче заявления, добавил сенатор.

"Суперсервис "Правосудие онлайн" может стать эффективной площадкой для реализации законодательной инициативы о совершенствовании доступа к правосудию в электронной форме, в том числе в части участия в судебном заседании путем использования системы видео-конференц-связи с подключением личных средств видео-конференц-связи", - сказал Клишас.

Ранее в пресс-службе министерства юстиции России сообщили, что ведомство готовит законопроект, который позволит сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет, исключением станут уголовные дела. Согласно представленному в августе прошлого года проекту будущего суперсервиса "Правосудие онлайн", предполагается обеспечить удаленное участие в процессе через сайт "Госуслуги" с 2022 года, а с 2024 года внедрить аутентификацию участника судебного процесса по биометрическим данным.