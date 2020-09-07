В Роскачестве проверили бородинский хлеб

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Роскачество проверило бородинский хлеб с российских прилавков и выяснило, что исследованные образцы продукции содержали мало витаминов. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества проверили 26 торговых марок (ТМ) бородинского хлеба. Из них 19 ТМ изготовлены по ГОСТу, у семи ТМ нормативная документация не указана. Все товары российского производства: из Москвы и Московской области, Ставропольского края, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областей. Стоимость на момент закупки составила от 4,33 руб. до 20,99 руб. за 100 г.

"По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех - замечания по содержанию витамина Е", - отмечается в сообщении.

В то же время в ходе проверки не были обнаружены консерванты и улучшители вкуса и не были найдены опасные микроорганизмы. В числе показателей безопасности проведено тестирование на 328 пестицидов, из которых лишь пять нормируются согласно российскому законодательству. Замечания у экспертов к бородинскому хлебу возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила, которые в хлеб могут попасть из растительного сырья (мука). "По всем прочим показателям безопасности замечаний нет, то есть хлеб безопасен", - подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты зафиксировали в проверенной продукции высокое содержание пищевых волокон и минеральных веществ. Как показали испытания, у некоторых торговых марок не было должного глянца на поверхности, как полагается по ГОСТу. Кроме того, по данным исследования, у трети образцов хлеба мякиш излишне светлый, что, возможно, связано с нарушением в рецептуре соотношения ржаной и пшеничной муки. У Роскачества также есть единичные замечания к достоверности маркировки по массе нетто и пищевой ценности.

При выборе бородинского хлеба Роскачество советует обращать внимание на его состав, который должен содержать муку ржаную и пшеничную, воду, сахар, солод ржаной ферментированный, патоку, соль, кориандр и дрожжи хлебопекарные. Эксперты предупреждают: если хлеб произведен по ГОСТу, то название будет "бородинский", если по ТУ (предусматривают изменение рецептуры и/или технологии), то название может быть изменено: "бородинский новый", "Бородино" и т.д. Что касается формы хлеба, то она должна быть правильная, без выплывов, подрывов и трещин, цвет изделия - темно-коричневый с кориандром на поверхности, без подгорелой корки.