Товарооборот между Россией и Южной Кореей вырос в 25 раз за 30 лет

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Товарооборот и туристические обмены между Россией и Республикой Корея возросли в 25 раз за 30 лет, прошедшие с момента установления двусторонних дипломатических отношений. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник южнокорейской Ассоциацией международной торговли (KITA).

В документе отмечается, что если в 1990 году объем двусторонней торговли составлял $888,8 млн, то в прошлом году он достиг $22,34 млрд. Двусторонние туристические обмены за 30 лет выросли с 30 тыс. человек до 770 тыс., чему способствовал введенный в начале 2014 года безвизовый режим.

KITA указывает, что активный выход южнокорейских компаний на российский рынок "повышает доверие местных потребителей к южнокорейским брендам". В частности, отмечает ассоциация, в прошлом году Samsung Electronics заняла первое место по объему продаж в России мобильных телефонов, а Hyundai Motor Group и LG Electronics по объемам продаж автомобилей и бытовой электроники заняли вторые места.

"В перспективе Россия рассчитывает на развитие Дальнего Востока и Сибири и сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом, а Республика Корея надеется на обеспечение энергоресурсами и выход на евразийский рынок, поэтому взаимные интересы двух стран совпадают", - подчеркивается в докладе.

"Реализация перспективных проектов в сфере энергетики и логистики, таких как прокладка из России в Корею газопровода, электросетей и соединение железнодорожных путей даст взаимовыгодные результаты", - отмечают эксперты Ассоциации международной торговли.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Корея установлены 30 сентября 1990 года.