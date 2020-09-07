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РЖД сохранят скидки на перевозку руды и удобрений в Мурманск до восстановления моста

График движения через объездной путь на 19 пар поездов позволяет полностью вывезти все объемы, которые предъявляют клиенты

УСТЬ-ЛУГА /Ленинградская область/, 7 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует сохранить скидки на перевозку удобрений и железорудного сырья до тех пор, пока не будет восстановлен железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

"Мы договаривались с нашими коллегами, что до тех пор, пока у нас не будет восстановлено основное направление перевозок на Мурманск, мы скидки будем сохранять, пока не запустим. Как только запустим - мы рассчитываем, что коллеги полностью все потоки свои, даже потенциальные, смогли бы направить по тем направлениям, где они обычно возят, и соответственно можно было бы скидки отменить. Хотя график, который мы сделали через объездной путь уже на 19 пар поездов, позволяет полностью вывезти все объемы, которые предъявляют клиенты", - сказал он.

Ранее при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор.

Восстановление моста планируется завершить к октябрю, это позволит возобновить железнодорожное сообщение в полном объеме, сообщал журналистам гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Компания после обрушения моста ввела скидку в размере 25% на перевозку железорудного сырья и удобрений, обычно следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям.

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