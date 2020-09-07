ФСБ изъяла около 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ изъяли около 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщили ТАСС в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, общая стоимость изъятой табачной продукции составила около 216 млн рублей.

"ФСБ России пресечен канал контрабанды в Российскую Федерацию табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Из незаконного оборота изъято около 100 тонн табачной продукции стоимостью 216 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

По информации ФСБ, организатор контрабандного канала задержан, возбуждено уголовное дело.

Контрабандная партия поставлялась в Россию на морском судне под видом томатной пасты. Табачная продукция размещалась в пяти двадцатитонных контейнерах. "Затем товар на грузовых автомобилях распределялся по территории Российской Федерации для реализации конечным потребителям", - рассказали в ФСБ.