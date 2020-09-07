FT: Лондон готовит новый закон, который может подорвать торговые переговоры с ЕС

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Великобритания разрабатывает новое законодательство, которое отменит ключевые части соглашения о выходе страны из Евросоюза, что может обернуться провалом торговых переговоров с Брюсселем. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, разделы готовящегося закона, который будет опубликован в среду, как ожидается, "лишат юридической силы" такой пункт сделки о Brexit, который закрепил статус Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. Как отметил источник газеты, новый закон вступит "в противоречие с обязательствами" Лондона в рамках соглашения о выходе из ЕС "и нарушит международное право".

Данный шаг явно подорвет соглашение по Северной Ирландии, которое британский премьер-министр Борис Джонсон подписал в октябре прошлого года, чтобы избежать возвращения к жесткой границе в регионе, сказал другой источник FT.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась.

За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).