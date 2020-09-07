В Забайкалье создадут цифровую карту лесов для потенциальных инвесторов

ЧИТА, 7 сентября. /ТАСС/. Компания-победитель конкурса Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) 15 сентября представит цифровую карту лесов Забайкальского края, которая будет доступна потенциальным инвесторам, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Компания "Пеуру Рус", победитель конкурса Фонда развития Дальнего Востока по цифровизации забайкальских лесов, провела полевые работы в лесничествах: Бадинское, Ингодинское, Красночикойское, Кыринское, Петровск-Забайкальское, Хилокское. Презентация результатов этой работы запланирована на 15 сентября, будет представлена подробная цифровая карта наших лесов со всеми возможностями системы", - приводятся в сообщении слова и.о. вице-премьера краевого правительства Михаила Чуркина.

Интернет-сервис будет состоять из четырех основных блоков: интерактивной карты с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, электронной торговой площадки для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, электронной биржи товаров и услуг, цифрового паспорта древесины.

"С помощью электронной карты любой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив и отправить заявление о предоставлении участка в пользование в уполномоченный орган. Вместо ручного и глазомерного методов и бумажных карт будут задействованы данные спутников и компьютерный анализ. Вместо закрытых и непрозрачных механизмов выделения участков будут внедрены открытые онлайн-аукционы", - уточнили в пресс-службе.

Создать цифровую карту забайкальских лесов в конце августа предложил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.