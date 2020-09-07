Smartavia возобновила продажу субсидированных билетов в Калининград и Симферополь

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia возобновила продажу субсидированных билетов из разных городов России в Калининград и Симферополь, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Авиакомпания Smartavia возобновила продажу билетов по субсидированным тарифам из городов России в Симферополь и Калининград. В продажу поступили билеты на собственные рейсы авиакомпании, выполняемые до 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Smartavia выполняет субсидированные рейсы на маршрутах из Архангельска в Симферополь и Калининград, из Сыктывкара, Иванова, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Чебоксар в Симферополь, а также из Москвы, Мурманска, Сочи, Санкт-Петербурга в Калининград. Субсидированными тарифами могут воспользоваться дети и молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), инвалиды первой группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства второй или третьей группы и лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также многодетные семьи. На каждом рейсе количество мест по субсидированным тарифам ограничено.

Smartavia - товарный знак, под которым с апреля 2019 года авиакомпания "Нордавиа", базирующаяся в Архангельске, выполняет регулярные и чартерные перевозки. Компания осуществляет рейсы более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов. В парке Smartavia 13 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-800, 737-700 и 737-500.