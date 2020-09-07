Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,21%, до 75,59 руб., курс евро - на 0,18%, до 89,3875 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск курс доллара находился на уровне 75,67 руб. (+0,31%), евро рос до 89,49 руб. (+0,3%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% и достиг 2929,38 пункта, а индекс РТС - на 0,31%, до 1223,75 пункта.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2934,54 пункта (+0,44%). Индекс РТС торговался на уровне 1223,58 пункта (+0,29%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,2% - до $42,15 за баррель. Нефть сорта WTI опускается на 1,43% и торгуется на уровне $39,2 за баррель.