СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что социальные лифты в России будут работать во всех сферах, где это возможно.

"Дай бог, чтобы у нас доверие в обществе было везде. <...> Я очень надеюсь на то, что везде, где это возможно, социальные лифты будут работать", - заявил он в понедельник на суперфинале конкурса "Лидеры России".

Мишустин отметил, что "социальный лифт - это прежде всего про доверие". "Идеальный социальный лифт, это когда в любой отрасли - в здравоохранении, в науке, в экономике, спорте - вы точно будете знать, что все произошло по-честному", - пояснил он.

Премьер добавил, что в спорте "очень сложно без честных социальных лифтов стать чемпионом". Он выразил уверенность, что на уровне чемпионатов России или регионов нельзя увидеть ситуации, когда спортсмен одерживает победу "по блату".

Кроме того, по его словам, таким социальным лифтом, "где все по-честному", является и конкурс "Лидеры России".