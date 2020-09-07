Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев упала на 19,13%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) за январь - август 2020 года снизилась на 19,13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 479,7 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2020 года составила 593,7 млрд руб., а чистая прибыль 479,7 млрд руб.", - говорится в материалах банка.

При этом прибыль за август текущего года достигла 76,6 млрд руб. против 73,6 млрд руб. годом ранее.

Активы Сбербанка за прошедший месяц возросли на 1,7% до 30,9 трлн руб. - в основном за счет роста кредитного портфеля.

Средства физических и юридических лиц в августе увеличились на 1,3%, с начала года объем данных средств вырос на 3,6% без учета валютной переоценки.

О кредитном портфеле

В августе банк выдал корпоративным клиентам кредитов на 1,2 трлн руб., с начала года - 8,3 трлн руб., что на четверть больше, чем год назад. "В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму более 230 млрд руб.", - добавили в Сбербанке.

Частным клиентам в августе выдано кредитов на 441 млрд руб., что является рекордным для банка объемом, который в полтора раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. "Рост в равной степени обеспечен потребительским и ипотечным кредитованием", - отметили в банке. Таким образом, портфель розничных кредитов увеличился за август на 2,4% и на 1 сентября достиг 7,8 трлн руб.

"В августе банк выдал рекордный с начала года совокупный объем кредитов на сумму 1,6 трлн руб., показав рост кредитного портфеля на 2,9%. При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике", - сказала финансовый директор банка Александра Бурико, слова которой приводит пресс-служба кредитной организации.