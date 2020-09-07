Мишустин заявил, что конкурс "Лидеры России" стал одной из важнейших кадровых программ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что конкурс управленцев "Лидеры России" стал одной из важнейших в стране кадровых программ.

"Необходимо сказать, как много над конкурсом работают первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Благодаря их личной вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых программ", - сказал в понедельник Мишустин, выступая перед участниками суперфинала проекта.

Он добавил, что в этом году в конкурсе появились три специализации: "Финансы и технологии", "Здравоохранение", "Наука". "Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития", - подчеркнул Мишустин. По его словам, конкурс "Лидеры России" не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности".

Мишустин напомнил, что среди участников суперфинала "есть те, кто принял участие в движении волонтеров "Мы вместе" и помогал людям в период острой фазы распространения коронавируса".

"Когда-то, три года назад, когда по инициативе и при поддержке президента России создавался этот конкурс, мы не ожидали, что он привлечет внимание такого количества людей. Трудно было даже представить, что его [конкурса] аудитория окажется столь результативной и сколько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя проявить", - добавил Мишустин.

Он напомнил, что среди тех, кто принимал участие в проекте, "и губернаторы, и мэры, заместители федеральных министров, представители государственных и частных компаний и научных учреждений".

О конкурсе

Суперфинал "Лидеров России" в воскресенье открылся на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Участники приступили к заключительным испытаниям, которые проходят 6-7 сентября. В состязании принимают участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.