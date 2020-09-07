Мишустин назвал залогом успеха для лидеров хорошее настроение, доверие и наличие идей

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает залогом успеха для будущих лидеров хорошее настроение, а также наличие идей и доверия, как важнейшего элемента взаимодействия между людьми.

"В первую очередь, хорошее настроение - это залог любого успеха", - сказал глава кабмина, отвечая на вопрос одного из участников конкурса "Лидеры России" о том, с чем подопечный этого конкурса должен приходить к своему наставнику.

Во-вторых, продолжил Мишустин, "нужно приходить с оформленной идеей". Премьер в связи с напомнил слова Карла Маркса, что даже самый плохой в мире архитектор отличается от наилучшей пчелы тем, что прежде, чем строить, он задумывает проект в своей голове. "Нужно с чем-то прийти задуманным, неважно - глобально, локально <...>. Но с идеей, когда вы приходите, это чувствуется", - отметил глава кабмина.

"Ну и, конечно, еще нужно приходить с доверием, потому что доверие - это важнейший элемент взаимодействия с любым человеком. Когда будет у вас хорошее настроение, идея и доверие, все получится", - заключил Мишустин.