МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. На первом энергоблоке Белорусской АЭС начались гидроиспытания реакторной установки, которые являются подготовительным этапом запуска электростанции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства энергетики Белоруссии.

"На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Во время гидроиспытаний будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки", - отметили в Минэнерго.

В сообщении поясняется, что успешное завершение гидроиспытаний позволит "перейти к разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности".

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". С 7 по 20 августа была произведена загрузка топлива в реактор первого энергоблока, в настоящее время на этом блоке продолжается этап физического пуска. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.