Объем ФНБ вырос в августе на 298 млрд руб.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Объем ФНБ в августе вырос на 298 млрд руб. и на 1 сентября составил 13,257 трлн руб., ликвидная часть достигла 7,8% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

На 1 августа объем ФНБ составлял 12,959 трлн руб.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года объем ФНБ составил 13,257 трлн рублей", - говорится в материалах Минфина. "По состоянию на 1 сентября 2020 года объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 8,91 трлн рублей или $119,379 млрд (7,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год)", - отмечает Минфин.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $53,157 млрд, €45,782 млрд, £8,875 млрд и 262,2 млн руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 580,502 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 254,846 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 2,563 трлн руб.