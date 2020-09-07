Reuters: Лондон подорвет свои международные позиции, если нарушит соглашение по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Великобритания подорвет свои международные позиции, если примет законодательство, которое позволит ей нарушить соглашение с Евросоюзом о порядке выхода из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

"Соглашение должно соблюдаться - это базовый принцип международного права. Если Великобритания решит не выполнять свои международные обязательства, это подорвет ее международное положение. Кто будет заключать соглашения о свободной торговле со страной, которая не соблюдает соглашения? Такой шаг станет отчаянной и саморазрушительной стратегией", - цитирует агентство чиновника ЕС.

Ранее в понедельник газета Financial Times (FT) сообщила, что Лондон готовит новый закон, который отменит ключевые части соглашения о выходе страны из Евросоюза, что может обернуться провалом торговых переговоров с Брюсселем. По данным издания, разделы готовящегося закона, который будет опубликован в среду, "лишат юридической силы" один из основных пунктов сделки о Brexit, который закрепил статус Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

В понедельник Брюссель и Лондон начали очередной раунд переговоров о будущем соглашении о свободной торговле, которые идут крайне тяжело. По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, Великобритания хочет получить для себя самые выгодные условия, частично сохранив свободный доступ к европейскому рынку, но при этом не неся никаких обязательств и ограничений в рамках соблюдения общей торговой политики Евросоюза с третьими странами. Также остается целый ряд острых разногласий, включая проблемы регулирования рыболовства. В этой связи по итогам предыдущего раунда в августе Барнье уже предупредил о наличии высокого риска, связанного с тем, что соглашения о свободной торговле после Brexit достичь не удастся.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась.

За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).