Сумма выданных Сбербанком в августе кредитов превысила докризисный показатель

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

"Розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 млрд руб., что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии", - сказано там.

Отмечается, что рост в равной степени обеспечен потребительским и ипотечным кредитованием. Розничный портфель вырос на 2,4% или на 182 млрд руб. Остаток портфеля на 1 сентября превысил 7,8 трлн руб.

В свою очередь, корпоративным клиентам в августе выдано 1,2 трлн руб. кредитов, с начала года - 8,3 трлн руб., что на четверть больше, чем год назад. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму более 230 млрд руб., также сообщили в Сбербанке.