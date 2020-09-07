Мишустин рассказал о цифровом формате взаимодействия между людьми и государством

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжает выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и государством на основе опыта, который был получен в пандемию. Необходимо добиться проактивной работы властей, чтобы люди знали о доступных услугах и могли получать их в электронном виде, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России".

Глава кабмина отметил, что значение цифровых сервисов стало особенно заметным во время пандемии, так как именно они позволяли людям получить помощь на дому и благодаря этому сберечь здоровье. Правительство по поручению президента сделало все необходимое, чтобы люди могли дистанционно оформлять больничные листы, пособия, вставать на учет по безработице, получать помощь при возвращении из-за границы быстро и без лишних документов, напомнил Мишустин.

"Теперь, учитывая такой опыт, мы продолжаем выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и властью на основе сервисной клиентоцентричной модели. Государственный аппарат должен работать проактивно, автоматически уведомлять гражданина об услугах, которыми он может воспользоваться, предоставлять их в электронном виде. И задача государства - сделать так, чтобы человек получал нужную ему помощь, а не ходил по государственным структурам, органам, добиваясь того, что ему и так положено по закону", - сказал он.

Мишустин добавил, что главная цель работы правительства - это повышение качества жизни людей. Ориентирами для кабмина в этой работе являются национальные цели развития. Это в том числе обеспечение достойных условий труда, создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также цифровая трансформация. Для достижения максимального результата правительство РФ работает открыто, выстраивая все сервисы с учетом потребностей людей, отметил премьер-министр.

"На сегодня мы стремимся сделать систему государственного управления более эффективной, понятной и удобной для пользователей. Клиентоцентричность такая. Чтобы государственные структуры стали надежными помощниками для людей, для граждан. В этом цель цифровой трансформации государственного управления, которую мы запустили. Речь идет не просто об ускоренном внедрении цифровых технологий, а о переводе в "цифру" экономики, социальной сферы. Это та задача, которую ставит перед всем миром четвертая промышленная революция", - сказал глава кабмина.

Суперфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" проходят заключительные испытания 6-7 сентября на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В состязании принимает участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Еще по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".