Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в инвалюте на уровне "В"

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "В", рейтинговый прогноз - стабильный. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины отражают надежную основу ее макроэкономической политики, которая позволила снизить инфляцию и уменьшить дефицит бюджета до уровня, предшествовавшего коронавирусному шоку, а также историю международной поддержки", - отмечает Fitch.

В сообщении Fitch говорится, что Украина удовлетворила почти 68% своей потребности в финансировании бюджета на текущий год в размере $23,5 млрд. "Доступность внутренней ликвидности и государственные денежные средства позволяют удовлетворить остающуюся потребность в финансировании", - добавили в агентстве. В то же время, по мнению его экспертов Fitch, Украина сохраняет низкую внешнюю ликвидность при высокой потребности в финансировании, связанной с большими долговыми выплатами, уязвимость банковского сектора и слабые показатели корпоративного управления.

Агентство также обратило внимание на частые смены в кабинете министров, происходившие в начале года, что создает политическую неопределенность. Кроме того, Fitch отмечает, что снижение независимости центрального банка может привести к откату от макроэкономической и финансовой стабильности, ограничит доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины перед различными потрясениями.

По его расчетам, инфляция на Украине по итогам 2021 года составит 5,3%, в 2022 году - 5,7%. Fitch также сохранило прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%, в 2021 году она вырастет на 3,8%, в 2022 году - на 3,5%. Международные резервы Украины на конец текущего года, считают аналитики агентства, составят $27,4 млрд по сравнению с $29 млрд в начале сентября.