Кремль не видит рисков того, что Германия заблокирует проект "Северный поток - 2"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос, видят ли в Кремле риски блокировки этого проекта.

На просьбу прокомментировать выступления ряда немецких политиков с призывами приостановить реализацию проекта Песков отметил, что в Кремле наблюдают за этими заявлениями. "Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее остановки "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее напомнил, что в строительстве газопровода "участвуют более 100 компаний из 12 стран". Тот, кто требует остановки проекта, "должен осознавать последствия". Он также сказал, что ему не хотелось бы, чтобы Москва вынудила Берлин изменить свою позицию в отношении проекта. Ранее власти ФРГ неоднократно повторяли, что трубопровод должен быть достроен.

Запрос о ситуации с Навальным

РФ рассчитывает, что информация от Германии по запросу о ситуации с Алексеем Навальным будет представлена в ближайшие дни, заявил Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что власти страны уже давно дали добро на удовлетворение запроса РФ по Навальному, и причин не делать этого нет.