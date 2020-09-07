Удмуртия планирует увеличить расходную часть бюджета на 2020 году на 11%

ИЖЕВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Удмуртии на заседании в понедельник поддержало законопроект, согласно которому доходная часть бюджета республики на 2020 год составит 89,3 млрд рублей вместо прежних 86,6 млрд, а расходная часть - 101,5 млрд рублей вместо ранее запланированных 91,4 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 12,1 млрд рублей и увеличится на более чем 7 млрд рублей.

"С учетом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики прогнозируются: доходы - 89 млрд 363 млн рублей, расходы - 101 млрд 545 млн рублей, дефицит составит 12 млрд 182 млн рублей. Если соотнести размеры дефицита к налоговым неналоговым доходам без учета целевых федеральных средств, то процент составляет 19,51", - сказала в ходе прямой трансляции заседания замминистра финансов региона Вера Сухих.

Она отметила, что в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, размер дефицита и верхний предел государственного долга субъекта могут быть превышены на сумму бюджетных ассигнований, направленных в том числе на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. "На указанные цели за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2020 году в законе о бюджете с учетом вносимых данным законопроектом в него изменений предусмотрены 5 млрд 207 млн 374 тыс. рублей. Без учета указанных расходов уровень дефицита бюджета Удмуртской Республики по законопроекту составит 11,14%, что соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации", - добавила Сухих.

Распределение средств

Так, согласно изменениям, доходная часть бюджета увеличится на 2 млрд 673 млн рублей, это в том числе целевые федеральные средства, которые распределят по нескольким направлениям. Среди них 620 млн рублей запланировано на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 603 млн рублей - на социальные выплаты безработным гражданам, 261 млн рублей направят на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, 260 млн рублей - на развитие жилищного строительства, 250 млн рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам.

Расходы бюджета увеличатся более чем на 10 млрд рублей, среди которых 7 млрд 627 млн рублей - обеспечение финансирования социально значимых для республики расходов. Так, около 1,5 млрд рублей направят на восстановление плановых расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, около 2 млрд рублей планируют выделить на текущее содержание аппаратов министерств и государственных учреждений, а также проведение отраслевых мероприятий. Еще почти 850 млн рублей - оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме дотаций на сбалансированность. На строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры предлагается направить 1 млрд 271 млн рублей, на предоставление мер социальной поддержки граждан предлагается выделить 1 млрд 410 млн рублей. "С целью балансировки расходов, включаемых в закон о бюджете, предлагается привлечь коммерческие кредиты в объеме 7 млрд 400 млн рублей", - сказала замминистра финансов Удмуртии.

В конце мая депутаты Госсовета Удмуртии внесли поправки в закон о бюджете региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно которым расходная часть главного финансового документа республики в 2020 году увеличилась на 8,6 млрд рублей, до 91,4 млрд рублей, доходная часть - на 2,9 млрд рублей, до 86,6 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличился до 4,8 млрд рублей, вместо ранее запланированного профицита в 863 млн рублей.