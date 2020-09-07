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Бюджетникам проиндексируют зарплаты на 3% с 1 октября

Проиндексированы также будут зарплаты работников федеральных государственных органов, а также персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Дом правительства РФ Максим Чурусов/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат на 3% работникам федеральных бюджетных учреждений с 1 октября 2020 года. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, проиндексированы также будут зарплаты работников федеральных государственных органов, а также персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

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