Самолеты из Саратова начнут летать в Екатеринбург с 15 сентября

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Новый авиаперевозчик Red Wings начнет впервые выполнять полеты из саратовского аэропорта Гагарин в Екатеринбург с 15 сентября, сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Гагарин на маршрут Саратов - Екатеринбург заходит новый авиаперевозчик. С 15 сентября авиакомпания Red Wings впервые начнет выполнять регулярные рейсы в аэропорт Кольцово", - говорится в сообщении.

В Екатеринбург полеты запланированы трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ 100, рассчитанных на 100 посадочных мест. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет в эти же дни. В настоящий момент самолеты из Саратова летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

В пресс-службе аэропорта Кольцово уточнили, что также из Екатеринбурга авиакомпания будет выполнять рейсы в Нижний Новгород и Волгоград четыре раза в неделю. Полеты начнутся 18 и 16 сентября соответственно.

Аэропортовый комплекс Гагарин возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу, пассажирский терминал площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составляет 1 млн пассажиров в год. Главный оператор аэропорта - АО "СарАэро-Инвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов"). Аэропорт введен в эксплуатацию 20 августа 2019 года.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, также входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев 3 сентября сообщал "Ведомостям", что авиакомпания планирует создать транзитный хаб в Екатеринбурге с использованием самолетов SSJ 100.

О планах компании

Авиакомпания Red Wings была основана в 1999 году, базируется в московском аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам. В настоящий момент ее парк состоит из 18 воздушных судов.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings в течение нескольких лет 60 гражданских самолетов SSJ 100. Поставки запланированы в 2020-2021 гг. Часть SSJ 100, в соответствии с бизнес-планом, пополнят парк в 2022-2024 гг. Первые три SSJ 100 поставит Red Wings ГТЛК. Последующие суда будет поставлять "ПСБ лизинг".