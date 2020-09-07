Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 0,98%, в моменте достигая 90,1 руб., свидетельствуют данные площадки на 13:02 мск.

В последний раз курс евро находился выше 90 рублей в феврале 2016 года.

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 76,11 руб., свидетельствуют данные торгов на 13:11 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 76 руб. 26 августа. К 13:17 мск доллар торгуется на уровне 76,03 руб., что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent снижается до $41,94 за баррель (-1,69%), а сорта WTI - до $39,04 за баррель (-1,84%).