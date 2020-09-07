В Новгородской области намерены запустить поезд до Великого Устюга к новогодним праздникам

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Новгородской области совместно с РЖД планируют запустить поезд Великий Новгород - Великий Устюг. Ожидается, что новый железнодорожный маршрут будет открыт до начала зимних каникул, сообщил ТАСС в понедельник губернатор региона Андрей Никитин в заключительный день суперфинала конкурса "Лидеры России".

"Это нужно сделать до начала зимних каникул, чтобы дети смогли этим воспользоваться", - сказал он.

По словам Никитина, расписание поезда на родину российского Деда Мороза будет ориентироваться, прежде всего, на новгородцев, но учитываться будет и удобство логистики для привлечения туристов из-за пределов области, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. "Мы постараемся так синхронизировать эти маршруты, чтобы люди, посещающие Великий Устюг, могли потом посетить Великий Новгород, и наоборот. Чтобы это был удобный, синхронизированный логистический маршрут для гостей из наших столиц, из Москвы и Петербурга", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что просчитывать рост турпотока, который может принести новый железнодорожный маршрут, пока преждевременно. По опыту запуска поезда "Ласточка" между Псковом, Великим Новгородом и Петрозаводском власти готовы к тому, что пассажирам предстоит привыкнуть к такой транспортной возможности, и первый год, вероятно, будет тестовым для нового направления.

На сегодняшний день в регионе активно занялись развитием туризма. Так, в середине сентября состоится первый железнодорожный тур Москва - Великий Новгород - Москва - совместный проект новгородских властей и компании "РЖД Тур". 18 сентября в Великий Новгород прибудет первый поезд с туристами, для которых подготовлена экскурсионная программа. По словам руководителя региона, в ближайшем будущем в области продолжат работать над новыми транспортными проектами.